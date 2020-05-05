Несмотря на смягчение карантина, объявленное властями с 11 мая, в киевском Гидропарке еще нельзя будет отдыхать и заниматься физкультурой. Пляжи и тренажеры открывать не планируется.

Об этом заявил в интервью "Обозревателю" заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Чиновник сказал, что тренажеры под открытым небом в Гидропарке не будут открывать с 12 мая.

"Никто не против занятий спортом, но поверхности (тренажеров - Ред.) опасны с точки зрения распространения вируса. Проблема только в этом. Поэтому спортивные и детские площадки пока открывать не планируем. По нашему мнению, это опасно", - пояснил он решение КГГА.

Также власти Киева не будут открывать и столичные пляжи. Как уточнил Пантелеев, первый этап ослабления карантина этого не предусматривает.

Как писала "Страна", 6 апреля в киевский Гидропарк на тренажеры пыталась прорваться группа людей, заявлявших, что ограничивать передвижение незаконно.

В тот же день один из спортсменов попытался добраться до вожделенных тренажеров вплавь через Днепр.