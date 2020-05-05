Генеральная дирекция по вооружению Франции обнародовала видеозапись ходовых испытаний перспективной атомной многоцелевой подводной лодки нового поколения "Сюффрен", головного корабля проекта "Барракуда".

Как пишет Naval News, эти испытания начались позже почти на месяц из-за ограничительных мер, принятых во Франции в связи с пандемией коронавируса.

Проект атомных подводных лодок "Барракуда" разрабатывался во Франции с начала 2000-х годов. Новые корабли в составе французского флота должны постепенно заменить устаревающие атомные подлодки типа "Рюби", поступавшие на вооружение с 1983 года. В общей сложности французские военные намерены принять на вооружение шесть подлодок типа "Сюффрен".

Ходовые испытания подлодки "Сюффрен" проводятся с 29 апреля 2020 года. Специалисты проверяют работу бортовых систем корабля, его управляемость и ходкость. Во время первого выхода в море подводная лодка также совершила первое погружение.

Подводное водоизмещение "Сюффрен", спущенной на воду в июле 2019 года, составляет 5,3 тысячи тонн при длине 99,5 метра и ширине 8,8 метра. Корабль оснащен атомным реактором K15 мощностью 150 мегаватт и способен развивать скорость до 25 узлов. Подлодка вооружена четырьмя торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра для запуска торпед и ракет, а также постановки минных заграждений.

В конструкции французской подлодки реализованы несколько новых решений, включая водометный движитель и X-образные рули, размещенные в хвостовой части. Использование нового реактора позволило увеличить время между перезарядками энергетической установки с семи до десяти лет.

Подлодка "Сюффрен" допускает перевозку специального мобильного контейнера, закрепленного за рубкой. В этом контейнере можно размещать вооружение и оборудование, а также 12 десантников сил специальных операций. Новые корабли будут стоять на вооружении по меньшей мере до 2060 года.

Ранее сообщалось, что в ВМС США поступила на вооружение ударная атомная подлодка USS Oregon.

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