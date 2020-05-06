У 16 сотрудников украинских АЭС обнаружили коронавирус. Четверо находятся в тяжелом состоянии и у одного пока что подозрение на болезнь.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"В инфекционном отделении города Южноукраинска находятся пять сотрудников предприятия - четверо больных в состоянии средней тяжести, один - с подозрением (по клиническим проявлениям). В Николаевской областной инфекционной больнице находится один сотрудник (3 мая в связи с ухудшением состояния переведен из городского инфекционного отделения). Амбулаторно лечатся семь человек. Контактные лица установлены и обследуются методом ПЦР-тестов", - указано в сообщении.

Новый случай заражения также зафиксирован у сотрудницы Ровенской АЭС, у работника предприятия "Атомремонтсервис" (Энергоатом) в городе Славутич и одного сотрудника "Атомэнергомаш" в Энергодаре.

Всего среди персонала АЭС в Украине зафиксировано 16 случаев заражения. Все контактировавшие с больными самоизолировались.

Напомним, в среду, 29 апреля, в 20:05 от сети был отключен атомный блок номер 3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт. Это произошло после срабатывания автоматики.

Как сообщалась ранее, "Страна" разбиралась, почему "выключают" украинские АЭС и что будет с тарифами на электроэнергию.