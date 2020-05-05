Количество умерших от инфицирования коронавирусом в США к 5 мая превысило уже 70 тысяч. На вечер вторника оно составило 70 272 человека.

Такие данные приводит частный исследовательский Университет Джонса Хопкинса.

Большинство смертей зафиксировано в штате Нью-Йорк - 25 073. На тором месте штат Нью-Джерси (8 244 случая), на третьем - Мичиган (4 183).

От заболевания выздоровели 198 935 человек.

Общее число зараженных в Соединенных Штатах достигло 1 194 494. Страна уже давно занимает первое место в мире по количеству инфицированных.

Ранее "Страна" приводила статистику заболеваемости и смертности в Италии. Там число умерших подползает к 30 тысячам.

Мы также сообщали данные по Великобритании.