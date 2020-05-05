Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5 B" (CZ-5B) в 18:00 по местному времени (13:00 по Киеву) стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Южно-Китайском море.

Как сообщает CGTN, запуск прошел успешно. Это первый старт ракеты CZ-5 в модификации для вывода полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

В ракете установлен опытный образец пилотируемого космического корабля нового поколения, сборка которого завершилась еще в августе прошлого года. Этот аппарат состоит из обитаемой капсулы и служебного модуля. Последний выполнен многоразовым с заменяемым тепловым щитом.

Китайский корабль, разработанный для доставки космонавтов на перспективную орбитальную станцию, рассчитан на перевозку до шести космонавтов. Согласно проекту, масса корабля составит от 14 до 20 тонн в зависимости от версии.

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