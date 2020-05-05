Металлургические заводы в Италии компании "Метинвест", принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову, возобновили работу. Ранее их закрывали на карантин итальянские власти.

Об этом сообщается на сайте международной группы компаний.

"Итальянские заводы группы "Метинвест" Ferriera Valsider и Metinvest Trametal работают в штатном режиме. Заводы возобновили свою работу в связи с окончанием срока действия постановления правительства Италии, которое в том числе приостановило работу металлургических предприятий страны из-за пандемии коронавируса", - говорится на сайте.

Мощности Ferriera Valsider были запущены еще 30 апреля, а Metinvest Trametal – с 12 апреля. Как отметили в пресс-службе компании, наличие на складах предприятий полуфабрикатов позволит быстро возобновить нормальный темп работы. если будет спрос на металлопродукцию.

Ожидаемый объем производства на Ferriera Valsider в мае составит 32 тысячи тонн проката, на Metinvest Trametal – 40 тысяч тонн.

О временной остановке работы двух перекатных предприятий Ахметова в Италии "Страна" писала 5 апреля.

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