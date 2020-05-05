Международные авиалинии Украины готовятся совершить сегодня третий спецрейс для доставки заробитчан в Европу. На этот раз украинцев отвезут во Франкфурт, аэропорт "Хан".

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу", - указано в сообщении.

Специальные пассажирские рейсы по перевозке украинских граждан по трудовым контрактам организовали Министерство иностранных дел и Офис Вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Для того, чтобы попасть на спецрейс, нужно обязательно быть официально трудоустроенным, иметь трудовую визу, контракт на срок от трех месяцев и медицинскую страховку, в том числе на случай COVID-19.

Ранее МАУ выполнили спецрейс по доставке трудовых мигрантов в Хельсинки и Лондон.

Напомним, пересечение польской границы в обе стороны во время карантина для украинцев стало платным в прямом смысле слова. Неофициально, за проезд 300 метров в машине от украинских до польских ворот, берут 300-350 злотых (около 2 тысяч гривен), в Украину цена дешевле - 50 злотых (320 грн) на "Краковце" и 20-30 злотых (130-200 грн) на "Ягодине".

Как сообщала "Страна", чартерный рейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" PS1118 Киев - Лондон вылетел в Великобританию. Он должен был отправиться в 12:40 в среду, но был отложен из-за запрета Государственной авиационной службы Украины.