В Объединенных Арабских Эмиратах поздно вечером 5 мая произошел пожар в 40-этажном здании башня Аббко в городе Шарджа.

Об этом сообщает местное издание Khaleej Times.

Пожарные машины и машины скорой помощи бросились на место происшествия, спасатели работают над тем, чтобы погасить пламя. Огонь охватил практически все здание. Люди из этого небоскреба и соседних домов были эвакуированы.

Sharjah fire: Fire engines and ambulances rushed to the scene and were working to put out the blaze.



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Video by Shihab/Khaleej Times pic.twitter.com/tlxjZe8rJM — Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020

Сообщается, что большое количество автомобилей было повреждено из-за обломков, падающих с высотного здания.

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