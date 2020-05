В Объединенных Арабских Эмиратах поздно вечером 5 мая произошел пожар в 40-этажном здании башня Аббко в городе Шарджа.

Об этом сообщает местное издание Khaleej Times.

Пожарные машины и машины скорой помощи бросились на место происшествия, спасатели работают над тем, чтобы погасить пламя. Огонь охватил практически все здание. Люди из этого небоскреба и соседних домов были эвакуированы.

Sharjah fire: Fire engines and ambulances rushed to the scene and were working to put out the blaze.



Details...https://t.co/ECgPVKKWVk



Video by Shihab/Khaleej Times pic.twitter.com/tlxjZe8rJM