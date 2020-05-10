Ученые проанализировали последовательности гена алкогольдегидрогеназы 7(ADH7) у 85 видов млекопитающих, чтобы подтвердить или опровергнуть миф о естественном опьянении у животных. Они выяснили, что эффективнее всего алкоголь перерабатывают приматы и рукокрылые.

Результаты наблюдений исследователей опубликовал сайт Proceedings of the Royal Society.

Люди употребляют алкоголь очень давно, что связано с эволюционным наследием: предки человека ели перезревшие и забродившие фрукты. Долгое время считалось, что животные, например слоны в Африке, специально едят ферментированные плоды, чтобы опьянеть.

Сотрудники канадского Университета Калгари решили оценить способность разных млекопитающих перерабатывать этиловый спирт. Чем лучше она развита, тем больше этанола может употребить животное и при этом не отравиться и не заснуть.

Действие C2H5OH нейтрализуют ферменты алкогольдегидрогеназы (ADH), которые переводят это соединение в ацетальдегид. Они кодируются разными генами и экспрессируются в разных органах. Первым действует ADH7, так как этот фермент вырабатывается в ЖКТ: в желудке, ротовой полости и пищеводе. Многие другие алкогольдегидрогеназы образуются в основном в печени и работают уже не с этанолсодержащей пищей, а с попавшим в кровь спиртом. Поэтому исследователи сравнивали последовательности генов, кодирующих ADH7, а не прочие ферменты той же группы.

Ученые отобрали данные по гену ADH7 для 85 видов млекопитающих из разных отрядов: грызунов, рукокрылых, приматов, парнокопытных, хоботных, хищных, китообразных и других. Они искали этот ген у вида и выясняли, нет ли в нем мутаций. Учитывались и пищевые привычки животных, доли нектара и плодов в их диете. Теоретически, чем больше подобной пищи ест млекопитающее, тем выше у него шанс столкнуться с этанолом в природе.

Ген ADH7 отыскали у 79 из 85 исследованных видов. У некоторых он превратился в псевдоген - последовательность ДНК, которая раньше была функциональным геном, а теперь на ее основе невозможно получить работающий белок. К таким млекопитающим со псевдогенами ADH7 относятся лошадь, белый носорог, морская свинка, канадский бобр, а также многие китообразные, хоботные, хищные и парнокопытные. Скорее всего, они почти не способны эффективно перерабатывать этанол.

Функциональные ADH7 обнаружили у тех, кто потребляет много фруктов и нектара: приматов и рукокрылых. У многих из них в соответствующем гене имеются замены, которые могут повышать эффективность алкогольдегидрогеназы 7 (по некоторым данным, у приматов в 40 раз по сравнению с предковой формой фермента). Возможно, кодируемый ADH7 белок активен у некоторых сумчатых.

Предположение о том, что алкогольдегидрогеназа 7 наиболее активна у животных, которые едят нектар и фрукты и поэтому часто встречаются с этанолсодержащей пищей, подтвердилось, но частично. У травоядных (грызунов, парнокопытных, лошадей, слонов) ADH7 отсутствует или с него нельзя считать информацию для построения полноценного белка. Это странно, учитывая, что листья - растительная пища. Авторы предполагают, что в случае травоядных функцию алкогольдегидрогеназы 7 выполняют бактерии-симбионты желудка или кишечника.

Исследователи делают вывод: разные млекопитающие перерабатывают этиловый спирт с неодинаковой эффективностью. Значит, не стоит переносить данные с одних видов на другие или судить о человеке по результатам исследований алкоголизма у других млекопитающих.

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