В Киевской области раскрыли группировку, которая в форме полиции похищала людей и требовала у них деньги за свободу. Также банда устраивала погромы и разбои.

Об этом сообщила Нацполиция Киевской области в Facebook.

"В марте этого года в отдел полиции обратился житель одного из сел Бориспольской области и сообщил, что неизвестные лица с применением насилия и угрожая оружием, похитили его и вывезли в безлюдное место. Там воры отобрали у него личные вещи и заставили на видео оговорить себя в причастности к сбыту наркотиков", - указано в сообщении.

Также преступники заставили пострадавшего отдать им деньги в собственном жилище, где мужчина пытался сопротивляться, однако злоумышленникам удалось скрыться. Деньги он ранее одолжил у родственников из-за страха за собственную жизнь.

При сотрудничестве с Департаментом внутренней безопасности удалось задержать пять членов банды, которые проживали в Киеве и Борисполе.

Полиция организовала 12 одновременных обысков, в ходе которых обнаружила транспорт, который использовался нападающими во время нападений, холодное оружие, деньги и наркотики.

Банда под видом полиции устраивала разбои и похищала людей для выкупа. Видео: Facebook / Нацполиция

Фигурантам дела инкриминируют незаконное лишение свободы или похищение человека, разбой и вымогательство. Также проверяется, не была ли группировка привлечена к торговле наркотиками.

Напомним, на Закарпатье криминальный авторитет армянского происхождения планировал взять под опеку местных преступников, чтобы вместе контролировать регион. 55-летнего мужчину с уголовной репутацией задержали полицейские.

Как сообщала "Страна", стражи порядка раскрыли преступную группировку, которая на протяжении 2018-2020 годов совершила ряд краж икон из церквей в разных регионах Украины.