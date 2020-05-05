Общее количество зараженных коронавирусом граждан Италии, которую по статистике смертности обогнала Британия, сократилось за сутки на 1513 человек. Теперь оно составляет 98 467 людей.

Об этом сообщает служба гражданской обороны страны.

Днем ранее показатель общего числа заболевших опустился ниже отметки в 100 тысяч больных. А впервые он снизился 20 апреля.

Что касается умерших от COVID-19, то за минувшие сутки прибавилось 236 смертей. Общее число жертв вируса достигло 29 315. Для сравнения, в понедельник прирост умерших составил 195 случаев.



Выздоровевшими за сутки объявлены 2352 итальянца. Общий показатель выздоровлений за весь период эпидемии достиг отметки 85 231.

Общее количество случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, выросло на 1075 - до 210 717. Это рекордно низкий прирост с начала эпидемии. Накануне было зарегистрировано 1211 новых случаев.

В больницах страны сейчас остаются более 16 тысяч зараженных. Число пациентов палат интенсивной терапии соответствует уровню середины марта.

Ранее "Страна" приводила статистику заболеваемости за вторник в Турции.

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