В Днепре, вместе со смягчением карантинных мер в Украине, с 12 мая будет запущен общественный транспорт. Обслуживать пассажиров специальных категорий будет весь электротранспорт и 39 автобусных маршрутов.

Об этом во вторник, 5 мая, рассказал директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской городского совета Игорь Маковцев.

"Для пользования городским транспортом необходимо иметь специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки). Также с 12 мая восстанавливается плата за проезд согласно установленному тарифу. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом будут пользоваться и представители бизнеса. Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление", - приводит слова Маковцева пресс-служба горсовета.

Так в городе запустят такие автобусные маршруты: № 2, 10, 21-Б, 23, 27, 35, 38, 39, 51, 57-А, 64-Г, 75, 85, 86, 88, 91, 92 , 98, 106, 113, 115, 120, 121, 125, 136-А, 141, 151-Б, 153, 157-А.

Маршруты №21, 33, 62, 77, 109 возобновят работу по утвержденной схеме движения в обычном режиме, тем временем маршруты №4, 43, 108, 141-А, 141-Б, 151-Б будут перевозить пассажиров по действующей (утвержденной на время карантина) схеме движения.

По словам чиновника, пассажирские перевозки должны будут происходить в соответствии со всеми санитарными нормами и ограничениями по количеству сидячих мест в транспорте. Маковцев добавил, что с 6 мая в городе откроются дополнительные пункты выдачи специальных билетов.

О том, когда транспорт возобновит работу в других городах Украины, мы писали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что полиция готовится возбудить уголовное дело против властей Днепра за ослабление карантина.