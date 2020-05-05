Французские ученые установили, что для профилактики деменции может быть важно не только употребление определенных продуктов, но и их сочетание.

Питание больных деменцией (слабоумием) менее разнообразно и обычно включает сочетание переработанного мяса с хлебом, картофелем и супами, а не свежими овощами.

Результаты наблюдений исследователей описаны в журнале Neurology.

Группа ученых под руководством Сесилии Самьери из Университета Бордо проанализировала пищевые привычки 208 людей с деменцией за несколько лет до постановки диагноза и сравнила их с питанием 418 человек из контрольной группы.

В начале исследования участники подробно рассказали о своих пищевых привычках и здоровье, а затем обновляли информацию во время повторных визитов в течение еще пяти лет. Люди рассказывали, какую еду и как часто они едят, а также что включают их завтраки, обеды и ужины.

Ученых особенно интересовало, как именно участники сочетают еду и напитки из 10 групп:

злаковые; овощи; фрукты; мясные продукты; морепродукты; колбасные изделия; жирная и сладкая пища (включая фастфуд); масла для готовки; молочные продукты; алкоголь.

Из этих десяти групп ученые выделили 40 категорий, а всего участников попросили рассказать о потреблении 148 продуктов и напитков.

На основании пищевых привычек пациентов с деменцией и участников контрольной группы были построены графы питания. На них схематически изображено, как часто участники потребляли продукты из той или иной группы и как часто эти продукты использовались в одних и тех же блюдах.

Граф питания людей с деменцией

Графы двух групп заметно отличались. Например, граф группы с деменцией был одним и большим. Центральным в нем оказалась колбасная продукция, причем ее чаще всего ели с картофелем, супом, йогуртами и обработанными фруктами (например, вареными в сиропе).

Граф питания людей из контрольной группы

Участники из контрольной группы чаще ели переработанное мясо с сырыми овощами. Кроме того, алкоголь контрольная группа предпочитала употреблять с фруктами, а группа участников с деменцией - с мясом, хотя количество потребляемого алкоголя сильно не отличалось.

Ученые пришли к выводу, что при оценке риска возникновения деменции нужно учитывать не только, что люди едят, но и то, как они сочетают продукты.

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