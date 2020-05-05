В Днепропетровской области количество больных коронавирусом превысило 500 человек. Еще одна 23-летняя девушка находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Так, за последние сутки стало известно о 41 новом больном коронавирусом . Всего заразились 519 человек, 70 вылечились, а четверо умерли.

Одна 23-летняя беременная жительница Марганца попала в больницу имени Мечникова в тяжелом состоянии и продолжает бороться за жизнь.

"Девушка попала в больницу им. Мечникова в крайне тяжелом состоянии - с высокой температурой, пневмонией и кровотечением. Она была на 31 неделе беременности. Двойня погибла. Все выходные врачи были рядом с пациенткой и делали все возможное, чтобы она самостоятельно начала дышать. Перелили более 2,5 литров донорской крови. Сейчас у нее появилась небольшая положительная динамика. Мы сняли аппарат ИВЛ. 110 пациентов лечатся в госпитальных базах. Двое - в тяжелом состоянии", - указано в сообщении.

Большинство больных коронавирусом жителей региона, по словам властей, находятся с легком или среднем состоянии.

Напомним, в Днепропетровской области за сутки зафиксированы 54 новых случаев коронавируса.

Как сообщала "Страна", в Днепропетровской области обнаружили 17 новых случаев COVID-19, из них сразу 11 - в Кривом Роге.