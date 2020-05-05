Американский президент Дональд Трамп отрицает причастность США к неудачной попытке свержения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро при помощи наемников.

Об этом во вторник, 5 мая, Трамп заявил во время пресс-конференции, передает The Guardian.

Так, на просьбу журналистов отреагировать на заявление президента Венесуэлы Мадуро, который утверждает, что среди наемников, были и американские граждане, американский лидер заявил: "Это не имеет никакого отношения к нашему правительству". Трамп также пообещал разобраться в причинах инцидента и проинформировать журналистов через некоторое время.

Напомним, что 3 мая американская частная военная компания SILVERCORP во главе с Джорданом Гудро совершила попытку свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Атака была организована с моря и отбита венесуэльцами. Схваченные наемники признались, что работали по заказу США и Колумбии.

Ранее мы писали, что Трамп пообещал Конгрессу США раздавить тиранию Мадуро.