Президент Чехии Милош Земан прокомментировал снос в апреле властями района Прага-6 установленного на его административной территории памятника маршалу СССР Ивану Коневу. По мнению главы государства, своими действиями муниципальные политики проявили глупость.

Заявление Земан сделал в эфире Чешского радио.

"Это глупость, которую совершили наши ничем не примечательные политики", - сказал президент.

По его мнению, муниципальные политики демонтажем монумента маршалу пытались привлечь к себе внимание общественности. Полицейская охрана была выделена им по их просьбе и исключительно для создания ажиотажа. Тем не менее, считает Земан, возбуждение Следственным комитетом РФ уголовного дела по факту демонтажа памятника является неадекватно острой реакцией на глупость.

Земан также добавил, что не верит ни одной публикации в СМИ, в которых утверждалось о якобы прибывшем из России дипломате, который намеревался отравить муниципальных политиков, связанных со снятием памятника маршалу Коневу.

Почти месяц назад Земан назвал снос памятника Коневу "смешным и глупым".

Как писала "Страна", вместо Конева была установлена памятная доска власовцам - коллаборантским формированиям, которые воевали на стороне Третьего рейха.