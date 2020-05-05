Украинцам рассказали, как правильно мыть руки, чтобы действенно бороться с распространением коронавируса. Также врачи предупредили об опасных болезнях помимо COVID-19, которые можно подхватить, если уделять гигиене рук недостаточно внимания.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

"5 мая - Всемирный день гигиены рук. Грязные руки являются фактором риска распространения болезнетворных микроорганизмов. Гигиена рук позволяет снизить уровень распространения инфекционных заболеваний. На грязных руках есть большое количество опасных микроорганизмов, поэтому даже незначительные царапины или ранки могут вызвать вирусные заболевания, бактериальные, грибковые и кишечные инфекции, гельминтозы и др", - укзаано в сообщении.

Самые грязные поверхности, которых ежедневно касается каждый человек - это смартфон, письменные столы, клавиатура и мышка компьютера, кнопки лифта, выключатели, дверные ручки и перила.

Однако избежать страшных последствий можно, если придерживаться некоторых правил. В частности, мыть руки:

в начале и в конце рабочего дня;

перед приготовлением, приемом и раздачей пищи;

после посещения туалета или смены подгузника;

перед использованием контактных линз;

перед обработкой ран;

перед приемом лекарств;

после контакта с предметами или поверхностями;

после контакта с животными;

после контакта с любыми биологическими жидкостями (кровь, слюна и т.д.).

Однако при мытье рук также нужно придерживаться определенной последовательности:

намочить руки;

щедро нанести мыло;

тщательно потереть ладони;

потереть правой ладонью по поверхности левой руки и наоборот;

потереть ладони с переплетенными пальцами;

тщательно потереть кончики пальцев;

отдельно потереть большие пальцы рук;

смыть мыло под проточной водой;

вытереть руки насухо;

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мытье рук - одно из лучших средств против коронавируса. Глава ВОЗ образно назвал это простое средство водоразделом между жизнью и смертью.

Как сообщала "Страна", известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, насколько и почему опасно самовольно пить антибиотики, даже в целях профилактики коронавируса.