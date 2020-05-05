Венгерский лоукостер Wizz Air, руководство которого сократило тысячи сотрудников, начал продавать билеты на июньские рейсы из аэропортов Великобритании в Португалию и Грецию.

Об этом во вторник, 5 мая, информирует The Guardian.

Ожидается, что рейсы будут отправляться из лондонского аэропорта уже с 16 июня. Так, компания объявила пять новых маршрутов: в Фару (Португалия), а также в Корфу, Ираклион, Родос и Закинф (Греции). Цена на билеты начинается от 25,99 фунтов стерлингов.

Лоукостер также ввел новые правила перелетов в условиях пандемии коронавируса. Все пассажиры и персонал должны быть обеспечены масками, а у экипажа должны быть перчатки, чтобы люди чувствовали себя более уверенно в полете.

Авиакомпания также предоставит дезинфицирующие салфетки путешественникам и больше не будет предоставлять журналы, чтобы коронавирус не оставался на бумажной поверхности. По словам представителей авиакомпании, соблюдение дистанции пассажирами в аэропортах поощрается, однако средние места в самолетах будут заполнены, если будет достаточно спроса.

Граждане Великобритании смогут летать, если снимут ограничения на полеты. Министерство иностранных дел Великобритании в настоящее время рекомендует британским гражданам воздержаться от любых перелетов, кроме важных международных поездок.

При этом Португалия и Греция начали ослаблять свои ограничения, хотя ограничения на поездки остаются. Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что сектор надеялся открыть бизнес в июле.

Как мы недавно писали, Wizz Air в ближайшее время сосредоточится на расширении международных, а не внутренних рейсов.

Ранее "Страна" разбиралась в том, какими станут авиаперелеты после пандемии коронавируса.