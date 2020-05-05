Пилот Денис Евдокимов, управлявший самолетом "Сухой суперджет" (SSJ-100), который 5 мая прошлого года сгорел после посадки в аэропорту Шереметьево, выдвинул свою версию катастрофы. По его мнению, причиной трагедии, унесшей жизни 41 человека, стало несоответствие нормам летной годности.

Об этом он рассказал в интервью изданию Lenta.ru.

"Несоответствие нормам летной годности. Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит, безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму", - ответил Евдокимов на вопрос журналиста о причинах катастрофы.

Пилот вспомнил обстоятельства происшествия 5 мая: после удара молнии перестала работать система управления самолета, поэтому ему пришлось управлять лайнером вручную. Однако это оказалось невозможно, так как во время посадки самолет не реагировал на его действия должным образом.

"При отклонении ручки управления на себя воздушное судно не поднимало нос, а опускало его, и наоборот", - сказал он.

По его словам, уход на второй круг также был невозможен из-за обратной реакции лайнера на управляющее воздействие.

"Увеличение режима работы двигателей до взлетного дает очень сильное приращение кабрирующего момента, что при обратной реакции на управляющее воздействие привело бы к зарыванию носом во взлетную полосу либо падению на хвост. В обоих случаях, уверен, погибли бы все", - заявил Евдокимов.

Он сообщил, что в уголовном деле отсутствует "хоть какая-то расшифровка параметров полета, не говоря уже о детальном анализе действий и реакции воздушного судна на управляющие воздействия".

Евдокимов также пояснил, что "при соответствии конструкции шасси нормам летной годности они должны были безопасно подломиться при первом превышении нагрузки, при этом второго отделения не произошло бы".

"Испытательных полетов с посадкой при массе, превышающей максимальную посадочную, не было, хотя производитель написал о возможности посадки с массой вплоть до максимальной взлетной", - сказал он.

Пилот выразил соболезнования людям, потерявшим своих близких год назад.

"Я хочу выразить глубочайшие соболезнования людям, потерявшим своих близких, и тем, кто пострадал в результате катастрофы. Я искренне сожалею и прошу прощения, что стал участником этих событий. Точнее, я понимал, что жизнь пассажиров и членов экипажа зависит от правильности моих действий, и предпринял все возможное", - сказал пилот.

Как писала "Страна", следствие по делу о катастрофе пришло к выводу об ошибках экипажа. Мы приводили реконструкцию трагедии следователями. Евдокимову предъявили обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.