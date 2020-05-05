Украинцам показали актуальную карту распространения коронавируса по областям страны на 5 мая.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 454 (216 выздоровели)

Волынская область - 343 (88 выздоровели)

Днепропетровская область - 478 (70 выздоровели)

Донецкая область - 83 (13 выздоровели)

Житомирская область - 448 (31 выздоровел)

Закарпатская область - 546 (65 выздоровели)

Запорожская область - 287 (86 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1 015 (91 выздоровел)

Киев - 1 583 (91 выздоровел)

Киевская область - 866 (85 выздоровели)

Кировоградская область - 401 (154 выздоровели)

Львовская область - 514 (106 выздоровели)

Луганская область - 38 (7 выздоровели)

Николаевская область - 163 (18 выздоровели)

Одесская область - 469 (18 выздоровели)

Полтавская область - 231 (36 выздоровели)

Ровенская область - 779 (91 выздоровел)

Сумская область - 112 (63 выздоровели)

Тернопольская область - 923 (172 выздоровели)

Харьковская область - 377 (36 выздоровели)

Херсонская область - 142 (57 выздоровели)

Хмельницкая область - 119 (28 выздоровели)

Черкасская область - 314 (69 выздоровели)

Черновицкая область - 1 948 (175 выздоровели)

Черниговская область - 64 (9 выздоровели).

"Подтверждено 12 697 случаев COVID-19, из них 366 за последние сутки. Болезнь подтверждена у 881 ребенка и 2 479 медиков. Всего в Украине исследовано 139 759 образцов методом ПЦР. На амбулаторном лечении 8 935 пациентов, из них 724 ребенка и 2 061 медработник. Всего нуждались в госпитализации 3 762 человек, из них 157 детей и 418 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 167 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков", - указано в сообщении.

Также представители ЦОЗ отметили, что известно о 316 летальных случаях вследствие осложнений коронавируса. В целом 1 875 человек уже вылечились.

Напомним, в начале новой недели украинские власти приняли решение об ослаблении карантина. Со следующего понедельника, 11 мая, в Украине откроются парки и зоны отдыха, летние площадки кафе, стоматологии и сервисы по ремонту бытовой техники, разрешат оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами. В целом же карантин в Украине продлен до 22 мая.

Как сообщала "Страна", в Украине зафиксировано увеличение количества случаев бессимптомного течения Covіd-19. Это повышает угрозу распространения коронавируса. В то же время за минувшие сутки выздоровели 256 человек, а новые случаи заражения обнаружили у 366 человек, это рекордное соотношение излечившихся пациентов к новым.