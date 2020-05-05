Уже в ближайшее время в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию для населения. Сегодня НКРЭ представила два сценария этого процесса.

И по каждому из них льготный тариф для населения — по 90 копеек за киловатт при потреблении до 100 кВт в месяц — должны убрать. Разница только в сроках — с 1 июля этого года или с начала 2021 года.

Но и в том, и в другом случаях ценник на электроэнергию для бытовых потребителей тут же взлетит на треть.

Почему вдруг стал вопрос об увеличении тарифов разбиралась "Страна".

Дорогая "зеленка"

В НКРЭ называет одной из причин повышения тарифов необходимость поддержать высокий тариф на выкуп дорогой "зеленой" электроэнергии (которая вырабатывается на солнечных и ветряных электростанциях).

Обязательства по выкупу и по неизменности тарифов до 2030 года (сейчас это 4,5 гривен за киловатт) прописаны в законе о зеленой энергетике. Причем "зеленой" электроэнергии производится с каждым годом все больше.

Но сейчас потребление электроэнергии из-за кризиса и карантина падает. Соответственно денег на рынке, чтоб выкупать по высоким фиксированным тарифам "зеленую" энергию нет.

Бьет эта ситуация и по тепловой генерации, которая преимущественно принадлежит Ринату Ахметову (и ему же принадлежат 25% зеленой генерации). Она дорогая (тариф 1,6-1,7 гривен) и ее себестоимость гораздо выше, чем у электричества, которое вырабатывается компанией "Энергоатом" (57 копеек за киловатт).

Поэтому не так давно правительство остановило часть энергоблоков на АЭС, чтоб поддержать спрос на более дорогую тепловую генерацию (подробнее об этом читайте здесь).

Но для поддержания нынешних тарифов зеленой генерации этой меры недостаточно. Потому и заговорили о повышении цены на электроэнергию для населения.

Стоит отметить, что технических сложностей в пересмотре тарифов для украинцев вообще не будет. Формально уже с 1 мая для населения должны действовать рыночные расценки. И только карантин их притормозил. Хотя официально спецобязательства по тарифам для населения так и не продлили. То есть, новые расценки могут вводить хоть завтра.

Причем, по словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, они рискуют оказаться намного выше прогнозируемых 1,4 гривен за киловатт — порядка 2,5 гривен.

Есть и другие варианты. По ним тариф для населения остается неизменным, но растут ценники для промышленности и долги по зеленой энергетике. Судя по апокалипсическим прогнозам, их, скорее всего, представили для контраста. Чтобы убедить власти, что повышение цен для населения — единственный выход.

Правда, этот "выход" НКРЭ распределило по двум сценариям в зависимости от того, когда повышать цены для населения:

Сценарий №1:

временный запрет строительства новых мощностей возобновляемой энергетики

снижение зеленого тарифа до 9 евроцентов за киловатт (то есть, впятеро), что даст экономию в 15 млрд гривен.

инвесторы, которые вложили в зеленую энергетику, могут получить компенсацию за обманутые надежды, порядок которой разработает Кабмин. Компенсации должны предусматривать доходность на уровне 10-летних ОВГЗ в евро плюс 2%

отмена льготной категории потребления до 100 кВт для населения с 1 января 2021 года.

Сценарий №2 предусматривает следующие шаги:

временный запрет строительства новых мощностей возобновляемой энергетики

снижение зеленого тарифа на 30% для солнечных электростанций и на 15% для ветровых электростанций. Это позволит сэкономить 11 млрд гривен.

отмена льготного потребления для населения уже с 1 июля 2020 года, что позволит аккумулировать дополнительно 12 млрд гривен.

При этом, по прогнозам НКРЭ, при реализации первого сценария тариф для населения в этом году остается неизменным. Но повышаются тарифы для промышленных потребителей — для первого класса с 1,56 до 1,71 гривен за киловатт, для второго — с 2,23 до 2,29 гривен. Что еще больше ударит по промышленности, переживающей нелегкие времена.

По второму сценарию тариф для населения уже в этом году вырастет до 1,4 гривен за киловатт (сейчас средний — 1,07 гривен), но для промышленности снизится.

Как будут повышать ценник

На самом деле потреблением до 100 кВт в месяц могут похвастаться очень немногие украинцы. Даже самые экономные, как правило, сжигают больше. Среднее потребление домохозяйств — до 200 кВт, — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Тем не менее, отмена льготного тарифа касается всех.

"Дело в том, что каждому потребителю считают первые 100 кВт в месяц по тарифу 90 копеек, а дальше по более высокому - до 1,68 гривен за киловатт. В итоге получается вполне приемлемый средневзвешенный тариф (он составляет 1,07 гривен за киловатт — Ред). Доля "дешевой" электроэнергии по 90 копеек за киловатт в общем балансе потребления населением достигает 25%, то есть из 35 млрд киловатт это больше 8 млрд киловатт. в год. Отсюда и подсчитанная регулятором экономия в 12 млрд гривен", — пояснил нам Юрий Корольчук.

Согласно прогнозам НКРЭ, если льготную категорию до 100 кВт отменят, то средневзвешенный тариф тут же подскочит на треть — до 1,4 гривен.

Но это может оказаться только вершиной айсберга.

"Как только отменят льготный тариф в 90 копеек за киловатт, окажется, что и не льготный пора повышать. Ведь он, собственно, тоже не отвечает рыночным реалиям. Это цена по спецобязательствам, которую оставили с момента введения рынка электроэнергии с 1 июля прошлого года для «адаптации населения» на 9 месяцев. Все сроки уже прошли и сейчас у нас нет рыночных цен только из-за карантина. Но и ПСО официально не продлили. То есть, рынок в ценах может наступить хоть завтра. И людям придется платить по тарифам как для промышленности", — говорит Корольчук.

Ценник для населения будет даже выше, чем для бизнеса, который покупает электроэнергию оптом.

"В среднем может быть до 2,5 гривен за киловатт", — считает Корольчук.

При этом, по его словам, по-прежнему нет никаких механизмов, которые бы позволили поставщикам электроэнергии вводить плавающие расценки, предлагать различные акции и прочее. "Скажем, атомная генерация могла бы наращивать производство электроэнергии, но для этого нужно увеличивать ночное потребление. Населению в такие периоды можно было бы предлагать электроэнергию и по 20-40 копеек за киловатт", — говорит Корольчук.

Собственно, сейчас по плавающим тарифам могут платить владельцы двух и трехтомных счетчиков (по двух- зонным — 0,5 тарифа с 23.00 до 7.00, по трех-зонным 0,4 тарифа с 23.00 до 7.00, но 1,5 тарифа — с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00).

Но, во-первых, таких счетчиков в Украине не так много, во-вторых, для них с отменой льготного потребления до 100 кВт выгода тоже становится менее очевидной. Ведь сразу все потребление будут считать по общему тарифу, тогда как сейчас ночью можно получить цену в 45 копеек за киловатт (на первые 100 кВт).

Еще один нюанс - субсидии. Если отменят льготное потребление, получится, что нужно повышать выплаты по субсидиям или снижать нему потребления. Второе более вероятно, ведь бюджет на субсидии только недавно срезали на 8 млрд. То есть, людям придется сидеть в потемках или доплачивать за свет со своего кармана.

Схема "Громоотвод"

Интересно, что регулятор в своих заявлениях сейчас связывает зеленые тарифы и тарифы для населения и дает понять - именно за счет людей будут доплачивать "зеленым".

При этом идеи снизить ценник или ограничить генерацию тут же наталкиваются на критику международных партнеров. В защиту "зеленых" тарифов уже выступили на днях сразу несколько иностранных посольств в Украине - Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии, Канады, Норвегии, Южной Кореи.

В обращении к правительству они отметили, что разочарованы возможной "ретроспективой" Украины по зеленым тарифам.

Лоббизм с их стороны объясняется просто — за последние годы иностранные инвесторы активно вкладывали в украинскую зеленую энергетику, в том числе, за счет кредитных средств (при этом, они исходят из того, что неизменность тарифов гарантируется законом).

В том числе, активно занимаются инвестициями в зеленую энергетику и близкая к премьеру Шмыгалю семья западноукраинских предпринимателей Козицких (подробнее о них можно прочитать здесь).

"Можно вложить 200 тысяч долларов и получать по 300% годовых. При этом никакого производства оборудования для солнечных или ветровых электростанций в Украине так и не появилось. Ставят в основном китайское", — говорит Рябцев.

По его словам, никаких международных обязательств относительно зеленой генерации наша страна на себя не брала. Они прописаны только в законе о зеленой энергетике, в котором инвесторам гарантируются неизменные условия (в том числе, тариф) до 2030 года.

"Но закон можно изменить. Инвесторы, конечно, могут идти в суды, но нужно просто правильно прописать вводные. Если в законе появится строка об угрозе национальной безопасности Украины, инвесторы ничего не смогут отсудить", — говорит Рябцев.

С другой стороны, противники такого подхода указывают, что пересмотр правил игры на рынке зеленой энергетики еще более ухудшит инвестиционный имидж Украины, показав, что наше государство готово "на ходу" переписывать правила игры.

В зеленой энергетике есть интересы и крупного украинского бизнеса, в частности, компании ДТЭК Рината Ахметова. То есть, на первый взгляд, сценарии с уменьшением тарифа для зеленой генерации бьют и по его интересам.

Но не все так однозначно.

"Главная цель — отвести удар и внимание общественности от тепловой генерации. На рынке формируется мнение, что "зеленых" кормят за счет высоких тарифов для населения. С ТЭС же все останется, как и раньше. Хотя сейчас нужно было бы действовать по другому: резко, на 20-25% увеличить долю АЭС и ГЭС (до 70%), оставит ТЭС и зеленой энергетике 30%. В этом случае можно было бы не только не повышать тарифы для населения, но и снизить их на 10-15% за счет увеличения доли дешевой атомной электроэнергии. Но нужно хотя бы на время выключить интересы олигархов", — говорит экономист Алексей Кущ.

В тоже время, есть свои аргументы и у защитников тепловой генерации - ее сокращение приведет к необходимости закрытия украинских шахт и к массовой безработице.