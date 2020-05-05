В Турции за сутки положительный результат дали тесты на коронавирус у 1 832 человек. Общее число выявленных случаев заражения за время эпидемии возросло до 129 491.

Об этом написал в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Всего за минувшие сутки на COVID-19 протестированы более 33 тысяч граждан страны.

Жертвами заболевания в Турции за 5 мая стали 59 пациентов. Общее число летальных исходов возросло до 3 520.

Как показывает инфографика в микроблоге министра, от коронавирусной инфекции излечились 73 285 человек.

Ранее "Страна" рассказывала, что Великобритания по общему количеству летальных исходов от нового вируса (29 427) обогнала Италию с 29 315 умершими.

Мы также приводили коронавирусную статистику за 5 мая в столице Украины.