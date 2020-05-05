Глава Минздрава Турции привел новые данные по коронавирусу в стране. Фото: Тwitter.com/ drfahrettinkoca

В Турции за сутки положительный результат дали тесты на коронавирус у 1 832 человек. Общее число выявленных случаев заражения за время эпидемии возросло до 129 491.

Об этом написал в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Всего за минувшие сутки на COVID-19 протестированы более 33 тысяч граждан страны.

Жертвами заболевания в Турции за 5 мая стали 59 пациентов. Общее число летальных исходов возросло до 3 520.

Как показывает инфографика в микроблоге министра, от коронавирусной инфекции излечились 73 285 человек.

Скриншот из Twitter Фахреттина Коджи

Ранее "Страна" рассказывала, что Великобритания по общему количеству летальных исходов от нового вируса (29 427) обогнала Италию с 29 315 умершими.

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