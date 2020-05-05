За неделю с 28 по 4 мая уровень загрязнения воздуха в Киеве превышал норму, в некоторых районах города - почти в 8 раз.

Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

В столице были превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации:

пыли - в 1,2-1,4 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади и улице Александра Довженко

диоксида серы - в 2 раза на Демеевской площади и проспекте Победы; в 1,3-1,7 раза - на всех постах города, кроме проспекта Науки, 37

диоксида азота - в 5,2-7,6 раз на проспекте Победы, улице Инженера Бородина, Демеевской и Бессарабской площадях; в 4,5-4,9 раза - на Оболонском проспекте, бульваре Вацлава Гавела; в 2,5-3,8 раза - на других постах города, кроме проспекта Науки

формальдегида - в 3,1-3,2 раза на проспектах Победы и Оболонском; 2,6-2,8 раза - на всех постах города, кроме проспекта Науки.

Отмечается, что всего с 28 апреля по 4 мая 2020 года было проанализировано 767 проб воздуха.

"В общем, по сравнению с предыдущей неделей, в воздухе города снизился среднесуточное содержание диоксида азота, диоксида серы и взвешенных веществ; содержание формальдегида и оксида углерода - не изменилось. Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни циклонический характер погоды не будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере", - заявили в обсерватории.

Напомним, что в Киеве с 21 по 27 апреля содержание токсичных веществ в воздухе превышало норму в 11 раз.