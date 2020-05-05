В Великобритании число умерших от COVID-19 за сутки выросло на 693 человека. Общее количество летальных исходов в стране достигло 29 427. Это уже больше, чем в Италии с 29 315 умершими.

Об этом сообщает сайт Metro.

Выступая на ежедневной пресс-конференции, министр иностранных дел страны Доминик Рааб также озвучил данные по зараженным: к 5 мая у 194 990 человек положительный результат тестирования на вирус. Это на 4 406 человек больше, чем в понедельник. За последние 24 часа было проведено 84 806 тестов на коронавирус.

В британском кабинете министров заявили, что им не нравится сравнивать число жертв в разных странах. По мнению властей, показатель избыточной смертности (число смертей от всех причин, превышающее среднее значение за определенный период) является более значимым.

Между тем один из самых низких показателей смертности от вируса в мире у России. "Страна" приводили причины этого явления.

Мы также писали, что в Италии за время 55-дневного карантина люди в среднем поправились на 2 килограмма.