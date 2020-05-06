Украина продолжает жить в условиях карантина, который собираются ослабить с 11 мая. Украинцы готовятся к открытию магазинов, парикмахерских, стоматологий и парков.

А вот общественный транспорт заработает не раньше лета. Не стоит ждать и открытия детских садов, хотя в некоторых городах просят разрешить это, иначе родителям не с кем будет оставить детей.

При этом, если в Черкассах сняли ограничения досрочно, несмотря на решение Кабмина, в Черновцах заявили, что еще не готовы к тому, чтобы раскарантиниться.

Бизнесмены прогнозируют, что после 11 мая посещаемость заведений и торговых точек упадет в два раза. А в Госстате сообщают, что за время карантина официальных безработных стало на 166 тысяч больше.

Все главные новости о коронавирусе и карантине в Украине и мире сегодня, 6 мая, в нашей онлайн-хронике. Материал обновляется.

08:31 Российский премьер Михаил Мишустин находится в больнице, но находится на медикаментозном лечении.

08:15 Сенат Франции продлил чрезвычайное положение до 10 июля.

07:58 В Бостоне, штат Массачуссетс, начались протесты с требованием снять карантин.

07:51 В США сворачивают группу по борьбе с коронавирусом при Белом доме и вместо нее создают группу по выходу экономики из карантинного кризиса. Об этом сегодня заявил Дональд Трамп.

07:42 На украинских атомных электростанциях выявлено 16 заболевших коронавирусом.

07:37 Владимир Зеленский, оказывается, здоровается локтями. Фото опубликовали в Офисе президента.

07:30 Первая десятка стран по заболеваемости коронавирусом за 5 мая.

Если 3 и 4 мая в списке не было стран Евросоюза, то вчера в ТОП-10 снова вошла Испания.