В то время как некоторые авиакомпании внедряют правило пустого кресла между пассажирами в самолетах из-за коронавируса, Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) не поддерживает эту меру.

Об этом гласит сообщение, опубликованное на официальном сайте организации.

"Призывы к мерам социального дистанцирования в самолетах коренным образом изменили бы экономику авиации, сократив максимальный коэффициент загрузки до 62%. Это значительно ниже среднего по отрасли коэффициента безубыточной загрузки в 77%", - отметили в IATA.

По данным организации, если количество продаваемых мест будет меньше, издержки авиакомпании возрастут. Чтобы их покрыть, перевозчики должны будут поднять тарифы на 43-54% в сравнении с прошлым годом.

При этом в ассоциации поддержали ношение медицинских масок в самолете для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что риск передачи инфекции на борту воздушного судна невелик. Ношение масок пассажирами и экипажем снизит и без того низкий риск, не провоцируя при этом резкого увеличения стоимости авиаперелетов, которое принесут меры социальной дистанции", - говорится в сообщении IATA.

По результатам неофициального опроса, проведенного IATA среди 18 крупных авиакомпаний, выяснилось, что в период январь-март 2020 года было зафиксировано только три эпизода предполагаемой передачи коронавируса в полете, все - от пассажиров к экипажу. Еще четыре эпизода представляли собой сообщения о передаче вируса от пилота к пилоту, которая могла происходить в полете или до/после него, включая остановку. Случаев предполагаемой передачи инфекции от пассажира к пассажиру не было, говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня авиакомпания МАУ организовала спецрейс из Киева во Франкфурт для украинских заробитчан.

Ранее мы писали, что Emirates Airline начала брать анализ крови у пассажиров перед полетом.