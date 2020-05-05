SpaceX продолжает реализовывать программу по созданию глобальной общедоступной сети Интернет - Starlink. Очередная партия из 60 спутников будет выведена на орбиту Земли уже 18 мая.

Об этом информирует портал Spaceflight Now.

Сообщается, что ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink будет запущена с космодрома Канаверал (штат Флорида). При этом запуск уже дважды переносился из-за пандемии коронавируса.

Всего SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет на всей территории Земли.

Напомним, что около 22:00 в среду, 22 апреля, в небе над Киевом местные жители заметили вереницу спутников Илона Маска.

Ранее мы писали, что 8 марта ракета SpaceX с двумя тоннами груза успешно стартовала к Международной космической станции.