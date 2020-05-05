Ученые из Нидерландов и Германии синтезировали моноклональное антитело, которое способно нейтрализовать новый коронавирус. Экспериментальное соединение создано из материала мышей.

О результатах эксперимента европейских исследователей написал научный журнал Nature Communications.

Появившиеся на свет в лаборатории Утрехтского университета белки по действию похожи на вырабатываемые иммунными клетками человека. Их работа заключается в поиске определенного участка патогена и воздействии на него.

Интересно, что во время экспериментов новое антитело 47D11 побеждало не только вирус SARS-CoV-2, но и родственный ему SARS-CoV, вызывающий острый респираторный синдром. Оно нацеливалось на белковые шипы, придающие вирусу форму короны и позволяющие ему проникать в клетки человека.

Для выработки антител использовались генетически модифицированные мыши. Когда стало понятно, что 47D11 нейтрализует активность вируса, было решено отредактировать антитело и создать подходящую для человека версию.

В дальнейшем разработка пройдет клинические исследования для подтверждения полученных результатов, затем антитело протестируют на животных и людях. Пока применять это антитело в медицине нельзя. Но есть надежда, что в будущем оно поможет предотвращать заражение и лечить инфицированных коронавирусом.

Как сообщала "Страна", в Украине разрешили испытание на людях отечественного лекарства для борьбы с коронавирусом.

Мы также писали, что в США тестируют на людях препарат от лихорадки Эбола, который лечит больных с коронавирусом за 6 дней.