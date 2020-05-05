Сегодня в Офисе президента озвучили новую идею, как поладить с радикалами - создать из них специальный совет при президенте. И советоваться, как лучше вести уголовные дела против майдановцев и ветеранов.

Эта инициатива скандальна двумя моментами.

Во-первых, националистов снова ставят над законом - выдумывая для них особые процедуры правосудия. Во-вторых - это делает президент, которому данные "активисты" давно объявили войну.

Зачем Зеленский идет на столь явный зашквар - разбиралась "Страна".

"Совет авторитетных людей" от Офиса президента

Во вторник, 5 мая, стало известно, что Офис Президента инициирует создание общественного совета ветеранов войны на Донбассе и активистов, которые займутся обсуждением резонансных дел. Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак во время онлайн-конференции "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", проведенной американской организацией Atlantic Council.

"В ближайшее время при содействии Офиса Президента начнет работать общественный совет, который будет состоять из героев войны на Донбассе, активистов, авторитетных людей, которые являются совестью нашей нации", - сказал Ермак.

По его словам, общественный совет будет рассматривать резонансные дела, такие, как в отношении Татьяны Черновол, которая находится под домашним арестом по подозрению в убийстве во время штурма офиса "Партии регионов" в 2014 году.

"Все такие дела, как и в отношении Черновол, будут в том числе выноситься на обсуждение этого совета... Общество, которое заплатило такую высокую цену за свою независимость, вправе сегодня задавать вопросы, но не мешая правосудию, общественному диалогу и без использования политической заангажированности", – сказал Ермак. При этом он не пояснил каким именно образом совет будет "обсуждать" уголовное дело в отношении Черновол.

Также, по словам главы ОП, совет будет работать с семьями бойцов, погибших на Донбассе, обсуждать реабилитацию бойцов АТО и контролировать процессы обмена.

Общественный совет могут создать уже до конца этой недели.

"У нас уже есть наработки – думаю, мы сможем его представить даже до конца этой недели", – заявил Ермак.

О чем говорит инициатива Ермака

Владимир Зеленский в своем фильме на год президентства объяснил отсутствие посадок следующим образом: нет полномочий диктовать следствию и суду, кого сажать, а кого нет.

И действительно: формально Офис главы государства правоохранительным органом не является.

Однако инициатива Ермака (а она вряд ли появилась без ведома Зеленского) перечеркивает этот тезис. Если ОП собирается советоваться с ветеранами по резонансным уголовным делам, то значит эти дела Офис непосредственно и курирует. Иначе какой смысл с ним совещаться?

Смысл здесь может быть лишь один - оказывать влияние на следствие. Если не прямое, то косвенное.

К примеру, совет при президенте осуждает меру пресечения для Татьяны Черновол. Учитывая статус заявления, оно будет однозначно влиять на дальнейшие решения следователей и судей. Многие из которых не захотят ссориться ни с ОП, ни с "активистами".

То, что в Украине отдельные ветераны АТО и радикальные общественники имеют привилегии в общении с законом - известно давно. Однако Зеленский впервые решил эти привилегии формализовать. И теперь после каждой попытки привлечь радикалов к ответственности, они будут скандалить не только под стенами Банковой, но уже и внутри.

Правда, есть сомнения в том, что именно этого хотел бы Зеленский. Поэтому не исключена вероятность того, что Общественный совет соберется раз или два, а потом формат заглохнет.

Тем более, что Зе уже встречался подобным образом с ветеранами - после подписания "формулы Штайнмайера". Ничем абсолютно это не закончилось. Порохоботы и националисты устроили Штайнмайер-майдан против президента, невзирая на уговоры и предложения жить дружно. Больше встреч не было.

Поэтому одна из версий создания Общественного совета - профанация. Нужно понимать, что Ермак озвучил свою идею не где-нибудь, а на конференции Atlantic Council - влиятельной американской организации, близкой к демократам и оппозиционной политике Трампа.

Именно это крыло американской элиты все предыдущие годы поддерживало украинских "активистов". Поэтому, не исключено, что Ермак просто сказал то, что от него хотели услышать - принес заверения в лояльности к "авторитетным людям".

Реверанс новому послу

Тем более, что есть и прямой повод такую лояльность продмонстрировать.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны":

"Подобные заявления из уст Ермака звучали не случайно. Также как и не было случайным его появление на конференции в Atlantic Council.

В Украину едет новый посол США. Генерал Кейт Дейтон. Он ориентируется на все тот же демократический истеблишмент, который и ранее определял американскую политику в отношении Украины.

И определяет ее до сих, несмотря на все попытки Трампа устроить чистку в Госдепе и в американском посольстве в Киеве.

"Страна" уже писала, что одна из главных задач Дейтона – пресечь любые движения Зеленского в сторону нормализации отношений с Россией. Зе, в общем-то, даже попыток таких движений не предпринимает. Но определенное недоверие в его отношении в Вашингтоне существует.

Во-многом оно подпитывается из Украины. Националисты (с сильными связями в украинской диаспоре вроде Супрун), Порошенко, отстраненная от власти часть "соросят" (Гончарук и Рябошапка), а также их группа поддержки в Раде в лице "Голоса" и некоторых "слуг народа" постоянно доносят в посольство и напрямую в Вашингтон, что Зеленский – человек ненадежный. А еще более ненадежный его лучший друг и соратник Ермак, который так и норовит что-то там порешать с Козаком и Россией.

Естественно, когда в Украину прибудет генерал Дейтон, эти разговоры многократно усилятся и ему постоянно начнут шептать: "Ермак, присмотритесь к Ермаку, следите за Ермаком, Ермак готовит зраду". И, в конце концов, американцы в эту концепцию могут поверить и объявят Ермака главным злом, принудив Зеленского отправить его в отставку.

Именно поэтому Ермак в Atlantic Council и пытался убедить американцев – "я свой, я свой". И озвучивал всякую дичь вроде создания общественного совета по "делам активистов".

Но только что-то подсказывает - глобально это ему не поможет. В глазах своих нынешних врагов он так и останется "ненадежным" и они также продолжат против него работать с американцами. А в глазах адекватников Ермак пополнит перечень лиц, которые казались более-менее вменяемыми. Но увы - только казались".

"Легализация ОПГ". Реакция соцсетей

Журналист Макс Назаров интересуется, за какие заслуги будут набирать в совет при президенте.

"Ребят, хочу попасть в общественный совет при Офисе Президента, где соберут активистов, авторитетов и совесть нации.

Шо нужно сделать, если не был в ато? Может забор в цвета флага покрасить?

Может забросать яйцами прокуратуру с требованиями уволить генпрокурора? Подскажите".

Журналист Андрей Манчук сравнивает ситуацию со средневековьем:

"Глава президентской администрации публично обещает американцам, что украинские националисты отныне будут судить себя сами. Это уже было у нас в средние века - шляхтича могли судить только шляхтичи, а они не обижали своих - даже если преступник зарезал дюжину посполитых. Скромное обаяние феодального достоинства в отдельно взятом колониальном протекторате".

Нардеп Макс Бужанский называет идею Ермака давлением на суды:

"Не совсем понял суть заявления главы ОП Ермака.

В каком качестве, созданный при ОП Общественный Совет будет рассматривать дело Татьяны Черновол, например.

Если это последний этап судебной реформы, после которого мы окончательно перейдем к практике решения подобных вопросов на Вече, Общественными советами и тд, то норм.

А если нет, то это откровенное давление на суд, уже рассматривающий дело, в котором фигурирует барышня".

Юрист Андрей Портнов также видит в этом вмешательство в судебную систему:

"Прочитал, что власть создаёт общественный совет, чтобы в уголовном процессе параллельно с судами решать судьбу активистов Майдана.

Грубое и беспрецедентное вмешательство в судебную систему, узурпация власти и мат в один ход. Как только создадите, сразу готовьте своё будущее к розыску и тюрьме, вместе со своим новым общественным советом".