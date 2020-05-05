Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором будущем специалисты подготовят и презентуют отчет о происхождении коронавируса нового типа, из-за которого ВОЗ в марте объявила пандемию.

Как сообщает Reuters, заявление глава Белого дома сделал в беседе с журналистами на Южной лужайке своей официальной резиденции.

По словам Трампа, в отчете будет подробно описано, откуда появился коронавирус. Однако конкретных сроков обнародования документа он не назвал и других подробностей содержания не раскрыл.

При этом президент США отметил, что не обсуждал отчет с лидером Китая Си Цзиньпином.

Как сообщала "Страна", в марте американские власти обвинили Китай в том, что тот утаивает от мира реальную информацию о Covid-19.

А месяц спустя и вовсе заявили, что коронавирус искусственно создан в КНР. Мы разбирались, с какой целью это было сделано.