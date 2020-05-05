18 350 заболевших коронавирусом выявлено в Беларуси по состоянию на 5 мая. Днем ранее число заболевших составляло 17 489 таких случаев, таким образом прирост за последние сутки сутки составил 861 человек. Летальных случаев - 107, сообщает агентство БелТА.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 107 пациентов (на 4 мая 103) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - заявили в министерстве здравоохранения.

Президент страны Александр Лукашенко отметил, что выявленные случаи составляют 8,7% от проведенных тестов на COVID-19.

"Тестируемых у нас на утро было 211369 за два с половиной месяца", - рассказал глава государства и добавил, что "на утро в стране было около сотни умерших от ряда болезней, осложненных коронавирусом".

Президент также заявил, что Беларусь на данный момент на втором месте в мире по количеству тестов - 22,5 тысяч на 1 млн населения. На первом месте Россия с 29,5 тысяч тестов на 1 млн жителей, на третьем - США с 22 тысяч на 1 млн.

При этом он заметил, что "тестирование - это не главное, тем более что оно порой не точное, особенно в начале пандемии". "Может быть, сейчас получше. Тестам надо еще доверять, но проверять. Что мы и делали часто: берем белорусские, российские, китайские, американские и прочие. Информация разная", - сказал президент.

По его словам, объем проводимых в республике тестов позволяет выявлять достаточное количество людей, заразившихся вирусом. "Но сегодня не тесты главное. Сегодня в этой всей реальной борьбе за человека, лечение людей важны пневмонии. Люди болеют пневмониями. Это важнейший вопрос", - подчеркнул глава государства.

Также пресс-служба президента приводит слова Лукашенко о том, что "на сегодня всех случаев пневмонии в Беларуси примерно 12,4 тысяч, включая коронавирусные, что для страны не много. При этом только около 1 тысячи человек классифицируются как тяжело больные, что составляет в районе 8%".

По словам Лукашенко, Белаурсь обладает достаточным количеством аппаратов искусственной вентиляции легких - 2,5 тысяч, плюс в запасе большое количество наркозно-дыхательных аппаратов. "У нас только десятая часть ИВЛ на сегодняшний день задействована. Так к чему шум на этих каналах (в Telegram-каналах- Ред.)", - добавил он.

Также президент Беларуси отметил, что за сутки в стране освободилось 300 коек и, например, в Витебске начинают возвращать больницы к нормальному режиму, поочередно проводят их санобработку. Также в стране нет необходимости задействовать под размещение пациентов с коронавирусом какие-то изначально не приспособленные помещения, будь то спортивные или выставочные площади.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко заявил, что Беларуси по силам сдержать коронавирус.

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