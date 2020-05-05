В то время как украинские власти призывают безработных встать на учет, служба занятости фиксирует стабильный рост числа нетрудоустроенных. За период карантина таких людей стало на 166 тысяч человек больше.

Общее количество безработных составило 463 422 тысяч человек, что в полтора раза больше, чем было до объявления карантинных мер.

Об этом во вторник, 5 мая, информирует Государственная служба занятости, передает "Интерфакс-Украина".

По информации службы, пособие по безработице получают 387,47 тысяч человек. По состоянию на 12 марта выплаты оформили себе 310,072 тысяч человек. Только за прошлую неделю общее количество безработных увеличилось на 28,6 тысяч человек.

Тем временем в ведомстве рассказали и об уменьшении количества вакансий - до 51,8 тыс., что на 42% меньше прошлогоднего уровня на эту дату.

Тем временем вчера, 4 мая, количество зарегистрированных безработных было наивысшим среднедневным показателем за весь период карантина - 10,16 тыс. чел.

Напомним, что по данным НБУ, скоро безработным в Украине станет каждый восьмой.

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