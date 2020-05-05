Низкую смертность в России от коронавирусной инфекции можно объяснить широким охватом тестирования и ранним выявлением заболевания. По общему числу тестирований на новый вирус РФ занимает второе место в мире.

Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

За все время эпидемии в РФ провели более 4 миллионов 460 тысяч исследований, в том числе 157,1 тысяч за последние сутки.

"Использование высокоэффективных и высокоспецифичных тест-систем позволяет своевременно выявлять и изолировать пациентов с легкими клиническими формами заболевания, а также бессимптомных носителей, что существенно снижает уровень циркуляции вируса среди населения и отдельных групп риска", – объяснил связь между тестированием и смертностью директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

По его словам, у 70-80% россиян диагностируют легкую клиническую форму и бессимптомное течение заболевания.

"Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране", – добавил Акимкин.

Согласно последним данным, в России выявлены 155 370 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 19 865 человек, умерли 1 451 человек. Последние три дня прирост заболевших превышает 10 тысяч человек в сутки.

Перечень обязательных показаний для тестирования в РФ гораздо шире, чем в других странах. Тестированию подлежат:

граждане, вернувшиеся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний;

контактировавшие с больными COVID-2019;

имеющие диагноз "внебольничная пневмония";

лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медработники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах;

граждане, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций – при проявлении симптомов респираторного заболевания.

Для сравнения, в США в первую очередь тестируют всех госпитализированных пациентов и всех медработников при наличии симптомов заболевания. На втором месте по приоритетности – пациенты старше 65 лет или пациенты из учреждений длительного пребывания, также имеющие симптомы. Лица без симптомов относятся в США к категории неприоритетных. На 1 млн населения в США проводят около 22, 5 тысяч тестов, в России – 29,5 тысяч.

В России есть возможность пройти тестирование без прямых показаний в частной лаборатории. А в Италии, где уровень смертности от COVID-19 один из самых высоких в мире, самостоятельно сдать тест нельзя. Во Франции тестирование назначают только после заполнения специальной анкеты в интернете, а диагностические тесты будут доступны всем людям с симптомами только с 11 мая.

Ранее "Страна" приводила статистику летальности от нового вируса по странам.

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