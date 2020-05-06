Глава Украины Владимир Зеленский во время ежедневного совещания с представителями исполнительной власти во вопросам борьбы с коронавирусом поднял вопрос обещанных доплат врачам, которые они не получили в областях.

Об этом с среду, 6 мая, сообщила пресс-служба главы государства.

Во время совещания Минздрав сообщил, что все средства были перечислены в регионы, с учетом доплаты в 300%. Кроме того, министр Максим Степанов уже провел селекторное совещание для выяснения причин невыплат.

Как отмечается, в основном местные власти считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабмина, а решение Минсоцполитики от 2003 года. Поэтому, даже имея деньги для выплат, региональная власть не смогла осуществить необходимые доплаты врачам, которые работают с больными COVID-19.

"Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность", - отметил Зеленский.

По словам Степанова, уже к пятнице выплаты должны быть осуществлены, а ведомство должно получить отчет по каждому врачу. Также глава Минздрава отметил, что уже второй день подряд от коронавируса в Украине выздоравливает более 200 человек. В то же время больных за минувшие сутки зафиксировано больше, чем за предыдущие, и ситуацию необходимо контролировать.

Напомним, в конце прошлого месяца медикам пообещали, что вместе с зарплатой за апрель все врачи, которые работали с коронавирусными больными, получат надбавки в размере 300% от обычной заработной платы. Однако не все медработники смогли получить надбавки. Минздрав считает, что в этом виноваты местные власти.

В связи с этим по всей стране прокатилась серия протестов, о чем "Страна" подробно писала в материале "Ждали 300%, а получили копейки".