В среду, 6 мая, дожди не покинут территорию Украины, а на западе страны к тому же похолодает. В Карпатском регионе ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывы ветра до 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится на западе Украины до +4-7 градусов, на остальной территории до +8-12. Днем прохладнее всего будет на западе, где воздух прогреется не более, чем до + 13 градусов. На севере и в центре - до +15-17, на остальной территории +17-21.

Днем 6 мая в восточных, большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый). В большинстве южных, восточных регионов, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

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