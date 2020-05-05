Киевский районный суд Полтавы 30 апреля оштрафовал менеджера супермаркета АТБ в микрорайоне Половки, которая допустила скопление людей в магазине. Судья назначила ей штраф в 34 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание "Полтавщина".

Так, согласно Единому государственному реестру судебных решений, 17 апреля в магазине АТБ по ул. Великотеривской, 39а менеджер Оксана Л. нарушила правила карантина и допустила скопление людей в торговом зале.

Отмечается, что на судебное заседание женщина не явилась. В письменных объяснениях она указал, что действительно работает управляющей магазина. По ее словам, в тот день в супермаркет привезли социальный хлеб и в торговом зале собралось много посетителей. Факт скопления также был подтвержден видеозаписью с камер наблюдения в магазине.

Суд признал женщину виновной в нарушении правил карантин (ст. 44-3 Коап) и оштрафовал на 34 тыс. грн. Также судья постановил взыскать с обвиняемой судебный сбор - 420 грн.

Напомним, нардеп Тищенко заявил, что штраф за "Велюр" заплатит директор, а он сам будет кормить врачей до конца карантина.

Также мы писали, что в Киеве выявили еще один работающий во время карантина ресторан. Заведению грозит штраф в 170 тысяч.