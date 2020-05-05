В Украине разрешили испытание на людях украинского лекарства от коронавируса
Министерство охраны здоровья дало старт началу клинических испытаний отечественного лекарства "Биовен" на пациентах с коронавирусной инфекцией. Исследования будут проводиться в пяти медучреждениях Украины.
Соответствующий указ в понедельник подписал глава МОЗ Максим Степанов, документ опубликован на сайте ведомства.
Препарат "Биовен" - это иммунологически активная белковая фракция, выделенная из плазмы крови человека. Действующий компонент препарата - антитела, которые обладают активностью против разных вирусов и бактерий, в том числе возбудителей гепатита А и В, герпеса человека, ветряной оспы, гриппа, кори и других. Его производит предприятие "Биофарма Плазма".
Эффективность лекарства проверят в ходе лечения методом инфузии - то есть введения в кровоток.
Препарат будут испытывать в следующих больницах:
- Киевская больница №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);
- Киевская больница №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);
- Белоцерковская больница №3 (3-е инфекционное отделение);
- Львовская областная инфекционная больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);
- Одесская инфекционная больница (боксированное отделение №10).
Контролировать выполнение приказа поручено заместительнице главы МОЗ Ирине Микитчак.
Ранее "Страна" рассказывала о впечатлениях от лечения коронавирусной болезни зараженного одессита. Ему пришлось оплатить терапию, и только один "Биовен" стоил ему 17 тысяч гривен.
Также мы сообщали, что в России в борьбе с коронавирусом испытывают лекарство от малярии 1970-х годов.