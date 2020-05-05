В Харьковской области прошла церемония прощания с 13-летней Кристиной Пьяновой, которая была зверски убита и обезглавлена в конце апреля.

Об этом во вторник, 5 апреля, передает издание News Room.

Сообщается, что на церемонию, которая прошла на кладбище в поселке Подворки, пришли соседи, друзья и учителя девочки.

"Ничего не предвещало такого ужаса. В тот день Татьяна (Пьянова, мать убитой - Ред.) до одиннадцати отработала, Кристина ее встретила, пришла домой в 23:45. А через час уже вышла с головой", - рассказала соседка. По ее словам, отец Кристины совсем не уделял ей внимания и воспитанием не занимался.

Видео: YouTube/ News Room

Напомним, утром 30 апреля на улице Полтавский Шлях в Харькове полицейские задержали голую женщину. В одной руке у нее был нож, а в другой пакет с головой ее 13-летней дочери.

"Страна" подробно рассказывала о подробностях происшествия, а также о том, что известно о семье, в которой произошло горе.