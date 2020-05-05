После скандала с мэром Черкасс Анаталием Бондаренко, который фактически отменил карантин в городе, власть изменила риторику в общении с градоначальниками и стала более вежливой. Об этом "Стране" рассказал городской голова Днепра Борис Филатов.

По его словам в облцентре сейчас активно готовятся к объявленному Кабмином смягчению карантина с 11 мая. В Днепре заработают летние террасы кафе

"После скандала с Черкассами ко мне поступило несколько звонков от ответственных за карантин министров. Уважаемые министры изменили риторику, а точнее сказать, власть изменила, потому что эти министры всегда вели себя прилично. До этого со стороны власть имущих было только нежелание слушать. В этот раз по телефону очень вежливо, но настойчиво попросили не заниматься на местах самодеятельностью. Хочу подчеркнуть, что не было никаких угроз, предупреждений, они просто пытались убедить и вели душещипательные разговоры, а также передали через меня привет остальным мэрам. Я ответил, что среди мэров есть понимание, что карантинные меры нужно соблюдать, но при этом есть всеобщее возмущение по поводу двойных стандартов,"велюрового" скандала и так далее", - рассказал Филатов.

Как добавил градоначальник Днепра, в сообществе мэров отношение к заявлению главы Черкасс Анатолия Бондаренко разделилось. В частности, есть города, где много больных, и каждый день растет количество зараженных, а к мэру приходят люди и спрашивают, почему нельзя сделать как мэр Черкасс.

"Но в ассоциации городов позиция такая: что бы ни сделал Толик, мы его в обиду не дадим. Он мог ошибиться, сделать глупость, заниматься политикой, но мы согласны, что позиция двойных стандартов власти неприемлема. Что бы он ни сделал – мы разберемся с ним по-своему, товарищеским судом, убедим, осудим. Но уголовные преследования, особенно публичные угрозы со стороны власти, - неприемлемы", - заявил Борис Филатов.

Ранее "Страна" писала о том, что несмотря на карантин, мэр Филатов разрешил жителям Днепра гулять в парках, а общепиту работать на вынос.

Также мы сообщали, что мэр Днепра Филатов тоже ждёт уголовного дела против себя за ослабление карантина.