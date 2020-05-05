Во вторник, 5 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 26,9525 грн/$1 с 26,9450 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, котировки национальной валюты на закрытии торгов составили 26,940-26,965 грн/$1. По информации НБУ, справочный курс гривни на межбанке 5 мая немного снизился до 26,9832 грн/$1 с 26,9775 грн/$1 в понедельник.

Также Центробанк незначительно ослабил официальный курс нацвалюты на 6 мая – до 26,9774 грн/$1 с 26,9749 грн/$1 накануне.

USD 1 доллар США 26.9774

EUR 1 ЕВРО 29.2691

GBP 1 фунт стерлингов 33.603

По информации НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 30 апреля составил 290,8 млн в долларовом эквиваленте в том числе $260,2 млн.

Напомним, в последний день апреля курс гривни на межбанке Украины ослабел на копейку.

Также мы писали, что НБУ и правительство готовятся печатать гривну в мае для покрытия дефицита в 100 миллиардов .