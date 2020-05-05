На межбанке во вторник курс гривни обесценился на одну копейку
Во вторник, 5 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 26,9525 грн/$1 с 26,9450 грн/$1 в предыдущий рабочий день.
Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".
Как сообщается, котировки национальной валюты на закрытии торгов составили 26,940-26,965 грн/$1. По информации НБУ, справочный курс гривни на межбанке 5 мая немного снизился до 26,9832 грн/$1 с 26,9775 грн/$1 в понедельник.
Также Центробанк незначительно ослабил официальный курс нацвалюты на 6 мая – до 26,9774 грн/$1 с 26,9749 грн/$1 накануне.
- USD 1 доллар США 26.9774
- EUR 1 ЕВРО 29.2691
- GBP 1 фунт стерлингов 33.603
По информации НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 30 апреля составил 290,8 млн в долларовом эквиваленте в том числе $260,2 млн.
Напомним, в последний день апреля курс гривни на межбанке Украины ослабел на копейку.
Также мы писали, что НБУ и правительство готовятся печатать гривну в мае для покрытия дефицита в 100 миллиардов .