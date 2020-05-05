Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия внес 5 мая проект постановления об окончании карантина в Верховной Раде, начавшегося 16 марта. В документе предлагается завершить его 18 мая и начать работать в обычном режиме.

Текст проекта появился на сайте Верховной Рады.

Необходимость выхода из карантина мотивируется в проекте постановления отменой части ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни.

Автор документа предлагает следующее:

Признать утратившим силу пункт 1 постановления Верховной Рады "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине" от 17 марта 2020 № 534 - IX.

Принять к сведению, что с 18 мая 2020 Верховная Рада Украины работает в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии девятого созыва.

Ввести постановление в силу со дня его принятия.

Ранее "Страна" анонсировала в четверг внеочередное заседание украинского парламента.

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