В рейтинге армий мира ВСУ оказались рядом с Алжиром
Вооруженные силы Украины, куда призывают больных туберкулезом, поднялись на две строчки в рейтинге самых боеспособных армий мира. Теперь украинские военные находятся на 27 месте списка, по соседству с Алжиром и Тайванем.
Об этом гласит официальная страница рейтинга Global Firepower.
Так, по оценкам экспертов, ВСУ заняли 27 место среди 138 армий мира. Стоит отметить, что в прошлом году украинская армия занимала 29 место среди 137 стран.
Во время составления рейтинга учитываются более 50 показателей, среди которых вооружение, техника, численность, транспортная инфраструктура, военный бюджет и т. д.
При этом боевой опыт армии не учитывается. Тем не менее, в Global Firepower. отметили, что из-за участия в вооруженном конфликте на Донбассе боеспособность ВСУ значительно повысилась.
Первая пятерка рейтинга выглядит следующим образом:
- США
- Российская Федерация
- Китай
- Индия
- Япония
Тем временем эпидемия коронавируса добралась и до украинских военных. Недавно в ВСУ показали капсулу, при помощи которой будут транспортировать бойцов, зараженных инфекцией.
Ранее мы писали, что в субботу в зоне ООС противник скинул на бойцов ВСУ гранатометный снаряд ВОГ-17 при помощи беспилотника.