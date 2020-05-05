Вооруженные силы Украины, куда призывают больных туберкулезом, поднялись на две строчки в рейтинге самых боеспособных армий мира. Теперь украинские военные находятся на 27 месте списка, по соседству с Алжиром и Тайванем.

Об этом гласит официальная страница рейтинга Global Firepower.

Так, по оценкам экспертов, ВСУ заняли 27 место среди 138 армий мира. Стоит отметить, что в прошлом году украинская армия занимала 29 место среди 137 стран.



Во время составления рейтинга учитываются более 50 показателей, среди которых вооружение, техника, численность, транспортная инфраструктура, военный бюджет и т. д.



При этом боевой опыт армии не учитывается. Тем не менее, в Global Firepower. отметили, что из-за участия в вооруженном конфликте на Донбассе боеспособность ВСУ значительно повысилась.

Первая пятерка рейтинга выглядит следующим образом:

США Российская Федерация Китай Индия Япония

Тем временем эпидемия коронавируса добралась и до украинских военных. Недавно в ВСУ показали капсулу, при помощи которой будут транспортировать бойцов, зараженных инфекцией.

Ранее мы писали, что в субботу в зоне ООС противник скинул на бойцов ВСУ гранатометный снаряд ВОГ-17 при помощи беспилотника.