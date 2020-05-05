Конституционный суд Украины получил конституционное представление от 142 народных депутатов фракции "Слуги народа". В документе парламентарии просят официально растолковать слова "достойных условий ее жизни" из преамбулы Конституции Украины.

Об этом сообщается на сайте органа конституционной юрисдикции.

"Сегодня, 5 мая 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины в их системной связи с положениями части второй статьи 3, части четвертой статьи 13, части пятой статьи 17 Конституции Украины", - говорится на онлайн-странице суда.

Пресс-служба органа отмечает, что народные депутаты просят суд пояснить, какие условия жизни человека следует считать достойными и что является показателем достойных условий жизни.

"Слуги народа" также попросили привлечь к участию в конституционном производстве главу комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нового представителя Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по гуманитарным вопросам Галину Третьякову.

Ранее "Страна" сообщала, что Конституционный суд признал неконституционной судебную реформу Владимира Зеленского.

Также мы рассказывали об отмене Конституционным судом конкурсов, проведенных для судей Верховного суда в рамках судебной реформы 2016 года.