За время 55-дневного карантина итальянцы в среднем поправились на 2 килограмма.

Об этом сообщает издание Il fatto Nisseno, со ссылкой на опрос Ixè.

Как отмечается, постоянное пребывание дома привело к увеличению веса. При этом среднестатистический итальянец не мог выполнять привычные упражнения и потреблял слишком много калорий.

Кроме того, сообщается, что еды на столах итальянцев стало больна на 18%. При этом, после смягчения карантинных мер 47% жителей Италии называют похудение одной из главных целей. Они прибегают к диете и занятиям спортом, для возвращения былой формы.

Заниматься спортом в парках и скверах, а не только возле собственного дома, итальянцам разрешили только 4 мая.

Напомним, вчера в Италии разрешили работу баров и ресторанов, но "на вынос". Страна выходит из жесткого карантина.

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