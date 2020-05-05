В Одесской области декоммунизировали памятник Григорию Котовскому. Изваяние советского политического и военного деятеля, который начинал, как уголовник, а закончил карьеру, членом Союзного, Украинского и Молдавского Центрального Исполкома СССР, демонтировали в селе Крутояровка Белгород-Днестровского района. Об этом сообщает UA: Суспільне со ссылкой на председателя организации "Декоммунизация. Украина" Вадима Позднякова.

Памятник Котовскому был расположен в центре села и до этого ему удавалось оставаться в стороне от декоммунизации, несмотря на пребывание в списке на демонтаж.

"Информацию о памятнике нам прислал местный житель. Мы направили обращение на райгосадминистрацию, те перенаправили на сельсовет. После этого и провели демонтаж", – рассказал Поздняков

Он добавил, что не знает, какова дальнейшая судьба скульптуры, но обычно демонтированные памятники оставляют в складских помещениях.

Также Поздняков заверил, что в Одесской области "еще есть поле для работы".

"Это и памятник на месте смерти Котовского в Чабанке, несколько Марксов (Арциз, Холмске) и пять Лениных. В Болградском районе есть четыре памятника Ленину. Демонтировать их отказываются. Ну и периодически красят, территорию возле них приводят в порядок, а на обращение не отвечают. РГА тоже ничего не делает с этим", - посетовал Поздняков.

Ранее "Страна" писала о том, что в Институте нацпамяти подумывают о введении переходного периода декоммунизации на Донбассе и в Крыму после их деоккупации.

Также мы сообщали, что глава Института нацпамяти рассказал о невозможности декоммунизировать слова "хрущевка" и "сталинка".