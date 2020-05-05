Послы стран членов ЕС одобрили предложение Еврокомиссии предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, Украина входит в десятку соседних государств, которым всего выделят до 3 млрд евро помощи. "Страны, которые являются участниками политики расширения и политики соседства, являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас, как никогда, абсолютно необходимо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в преодолении экономических и социальных последствий этого глобального кризиса",- прокомментировал решение послов ЕС министр финансов Хорватии, которая в настоящее время председательствует в Совете, Здравко Марич.

Кроме Украины, макрофинансовую помощь получат: Албания - 180 млн евро, Босния и Герцеговина - 250 млн евро, Грузия - 150 миллионов евро, Иордания - 200 млн евро, Косово - 100 млн евро, Молдова - 100 млн евро, Черногория - 60 млн евро, Северная Македония - 160 млн евро, Тунис - 600 млн.

Ранее в Европейской комиссии сообщили, что средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании".

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Условия выделения помощи будет прописана в меморандумах о взаимопонимании (МОВ), который будет согласован с каждой из стран-партнеров и Комиссией. Решение еще должно быть одобрено Европейским парламентом и Советом, после чего оно вступит в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы ЕС "Team Europe" Украина получит 190 миллионов евро.