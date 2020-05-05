В Межгорском районе Закарпатской области до сих пор не выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции. В связи с этим эпидемиологи проверят работу бригад по отбору образцов.

Об этом во вторник, 5 мая, рассказала директор Закарпатского областного лабораторного центра Минздрава Украины Галина Ситник во время брифинга, передает "Укринформ".

"Нам самим интересно, в чем феномен Межгорского района на Закарпатье, где не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Впрочем, сегодня в Межгорье поехала мобильная группа в составе руководителя регионального штаба по борьбе с Covid-19 Игоря Шинкарюка и главного эпидемиолога Закарпатья Виктории Тимчик. Они проверят, как и правильно ли работают мобильные бригады в районе по отбору образцов, как проходит тестирование и соблюдаются карантинных мероприятий в районе", - сказала Ситник.

По ее словам, мобильная группа возьмет несколько образцов у больных в районе и привезет их на проверку в Ужгород.

"Мы не связываем ситуацию с нулевыми вариантами коронавируса в Межгорском районе с отсутствием тестирования. Ведь в лабораторный центр Минздрава в Ужгороде ранее доставляли образцы из Межгорья, однако все результаты ПЦР-тестов были отрицательными", - добавила Ситник.

При этом в районах, расположенных рядом с Межгорьем, количество зараженных коронавирусом достаточно низкое: в Воловецком районе - 7 случаев, в Савеловском - 5. В то же время, в крупных районах Закарпатья - Мукачевском и Ужгородском - уже сотни заболевших. В Мукачево и районе - 81 и 45 случаев соответственно, в Ужгороде и районе - 205 и 78 случаев.

Всего на Закарпатье по состоянию на 5 мая 546 больных Covid-19. В Украине зафиксировано уже 12 697 случай заболевания Covid-19.

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