В Житомире вспышка коронавируса была зафиксирована в больнице №2. В связи с этим медучереждение было закрыто на карантин.

Об этом во вторник, 5 мая, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

По его словам, на прошлой неделе всех медработников этой больницы протестировали на наличие Covid-19. По результатам проверки, болезнь была обнаружена у 16 человек, 5 из них - заведующие отделений и руководители медучереждения.

"Все они сейчас находятся на самоизоляции, лечатся амбулаторно. Лица, с которыми контактировали больные, установлены", - отметил Сухомлин.

Также чиновник рассказал, что госпитализация в больницу №2 была прекращена, а тех больных, которые уже идут на поправу, переводят на амбулаторное лечение.

"Восстанавливать деятельность стационара планируем после проведения полной дезинфекции помещений и ПЦР-тестирования работников не ранее, чем за две недели", - добавил мэр Житомира.

Скриншот: Сергей Сухомлин в Фейсбук

Напомним, что по состоянию на утро 5 мая в Украине зафиксировано уже 12 697 случай заражения коронавирусом Covid-19. 448 из них выявлены в Житомирской области.

Ранее мы писали, что в Кременчуге Центральную районную больницу закрывают в связи с заболеванием коронавирусом 43 медицинских работников и членов их семей.