Несмотря на то, что Кабмин принял решение о смягчении карантинных ограничений с 11 мая, еще никто не видел текста постановления, а потому для местной власти есть много непонятных моментов.

Об этом рассказал "Стране" мэр Житомира Сергей Сухомлин.

По его словам решение об открытии парикмахерских в облцентре мы приняли еще до постановления Кабмина.

"А сегодня проводили совещание на уровне области с бизнесом по поводу послабления карантинных мер. Много возникает спорных вопросов. Первое - никто еще не видел опубликованное постановление Кабмина, так что мы до конца ничего не знаем. Второе - есть много моментов, которые непонятны бизнесу. Например, работа летних площадок заведений под открытым небом. Как это трактовать? Это летняя терраса или нет? Или должны быть навесы, палатки? Мы сегодня это обсуждали с бизнесом, чтобы дать Кабмину на уточнение", - говорит Сухомлин и добавляет, что если правительство оперативно не внесет эти уточнения, то город будет принимать их самостоятельно на уровне исполнительных комитетов и комиссий.

"Чтобы потом у бизнеса не возникало проблем с проверяющими органами, потому что тут возможны двойные трактовки", - объяснил мэр Житомира.

Третий волнующий местную власть вопрос - работа вещевых рынков.

"Если они будут работать по аналогии с продуктовыми рынками, то так не получится. Потому что одежда находится либо в палатках, либо в вещевых боксах, а покупатель должен иметь возможность зайти и померить ее. Поэтому накрывать вещи на рынке пленкой, как продукты, не получится. Опять же, если проверяющие органы будут трактовать все эти постановления Кабмина на свое усмотрение, это может вызвать коррупционные риски", - говорит градоначальник и объясняет, как местная власть решила выйти из этого положения.

"Мы разработали такое решение - установить на вещевых рынках ограждающие ленты, и если покупатель хочет примерять вещь, то ему выдаются одноразовые перчатки и антисептик. Я понимаю, что в Кабмине не могут до конца прописать эту специфику, потому что они ее не знают. Гораздо проще нам на месте все это разработать", - считает Сухомлин.

Городской общественный транспорт в Житомире не останавливался и работает по пропускам.

"Мы не нарушали постановления Кабмина по поводу передвижения на транспорте только работников критически важных сфер. Мы отправляли официальный запрос, но перечня критически важных предприятий по Житомиру в Кабмине просто нет. Человек, который дезинфицирует аптеку, ничем не отличается от сторожа на предприятии, которое простаивает из-за карантина. Им всем нужно доехать на работу. Поэтому мы сделали простую электронную форму, чтобы предприятия могли заполнить ее в интернете и распечатать необходимое количество пропусков для своих сотрудников", - рассказал мэр.

Таким образом городская власть выдала 56 тысяч пропусков для поездок в общественном транспорте.

"А чтобы удержать на самоизоляции пенсионеров, мы отменили бесплатный проезд в транспорте, чтобы пожилые люди меньше ездили по городу. Сейчас мы планируем пустить по городу еще больше транспорта, чтобы уменьшить количество людей в транспорте, которое будет увеличиваться, когда ослабят карантин", - добавил городской голова.

Также городская власть Житомира планирует подать предложение в Кабмин об открытии детских садиков.

"Без них невозможна работа предприятий, потому что родителям некого будет оставить с детьми. Например, Дания открыла детские садики на первом этапе выхода из карантина, но они только для детей, чьи родители выходят на работу. Это уменьшает количество детей в садике, а также дает возможность заработать деньги родителям", - добавил Сергей Сухомлин.

Ранее Мэр Черновцов рассказал "Стране", что в регионе не готовы к снятию ограничений.

Также мы сообщали, что мэр Хмельницкого считает, что в городе пора открывать парки, скверы, магазины и летние площадки.