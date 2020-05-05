Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в четверг, 7 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте Рады.

Как отмечается, заседание созвано по инициативе 156 народных депутатов фракций "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина", "Голос", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и членов депутатских групп "За будущее" и "Довира" при поддержке 4 парламентариев от "Слуги народа".

Согласно распоряжению Разумкова, заседание состоится в четверг, 7 мая, в 14:00.

В повестке дня заседания два законопроекта: №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19" и №3376 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней)".

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", на этих законопроектах активно пиарился бывший президент Петр Порошенко, но подписались под созывом депутаты почти всех фракций и групп кроме "Слуги народа" (от "слуг" только 3 депутата). Всего - 156 подписей.

"Вся оппозиция дружно решила наказать "слуг" за провал в финансовой поддержке медиков. Причём ущерб для фракции президента будет в любом случае - проголосует ли она за эти законы или провалит их. В первом случае оппозиция будет пиариться на победе. Во втором - обвинит партию власти в провале". - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает, что впервые депутаты других фракций показали "Слуге народа", что могут созвать внеочередное заседание и сами, если все дружно захотят.

"Правда, совершенно неорганично смотрится в этом коллективе подписантов фракция Порошенко. Ведь именно с его благословения Ульяна Супрун осуществляла свою медреформу, которая и привела сейчас в финансовой катастрофе в украинской медицине", - отмечает "Политика Страны".

Напомним, вчера стало известно, что второй этап медреформы Супрун будет остановлен до нового года. Зеленский это косвенно подтвердил.

Также мы писали о том, что сделает Зеленский с медреформой Супрун. Сама экс-глава Минздрава также уже отреагировала на отмену второго этапа медреформы.